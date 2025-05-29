(وكالات)

قامت السلطات السعودية، اليوم الخميس، بإطلاق سراح رجل الدين الإيراني غلام رضا قاسميان، الذي تم توقيفه الأسبوع الماضي على خلفية تصريحاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول الأجواء في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وذكرت وكالة أنباء "إسنا" الإيرانية، أن قاسميان غادر السعودية في طريقه إلى إيران بعد متابعة مكثفة من المسؤولين الإيرانيين، فيما نشر مركز معلومات الحج التابع لبعثة المرشد الأعلى رسالة عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل يؤكد فيها إطلاق سراحه. وقال قاسميان في الرسالة: "بفضل دعواتكم ومتابعة القنصلية الإيرانية، تم الإفراج عني وأعود إلى وطني عبر دبي".

من جهته، وصف المتحدث باسم القضاء الإيراني توقيف قاسميان بأنه غير قانوني وغير مبرر، في حين أدان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أي محاولة تؤثر على وحدة المسلمين، مؤكداً حرص بلاده على الحفاظ على العلاقات الأخوية مع السعودية، خاصة خلال موسم الحج.

وكان السفير الإيراني في الرياض، علي رضا عنايتي، قد أشاد في وقت سابق بجهود السعودية في خدمة الحجاج الإيرانيين، مؤكداً التزامهم بالقوانين والتعليمات.