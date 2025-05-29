وزير الخارجية يجتمع برئيس مجلس النواب المغربي

كتبت- أسماء البتاكوشي:

عقد وزير الخارجية والهجرة، الدكتور بدر عبد العاطي، اليوم الخميس، اجتماعًا مع رئيس مجلس النواب المغربي، راشيد الطالبي العلمي، في العاصمة الرباط، في إطار زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والبرلمانية بين مصر والمغرب.

وأكد عبد العاطي خلال اللقاء اعتزاز القاهرة بعلاقاتها التاريخية مع الرباط، مشيدًا بالدور المغربي الإقليمي والدولي، ومعربًا عن تطلع مصر إلى تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات، لا سيما من خلال عقد الدورة الرابعة لآلية التنسيق السياسي والحوار الاستراتيجي بين وزارتي خارجية البلدين.

وفي الشق الاقتصادي، شدد وزير الخارجية على أهمية تعزيز التعاون التجاري والاستثماري والصناعي، داعيًا إلى البناء على نتائج الزيارات الوزارية المتبادلة، ومنها زيارة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري إلى المغرب في فبراير الماضي، وزيارة كاتب الدولة المغربي المكلف بالتجارة الخارجية إلى القاهرة في مايو الجاري.

وأشار عبد العاطي إلى الفرص المتاحة للقطاع الخاص المصري في مشروعات البنية التحتية بالمغرب، خاصة في ظل استعدادات المملكة لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030.

وعلى الصعيد البرلماني، ثمّن عبد العاطي الدور الفاعل الذي يضطلع به مجلس النواب المغربي في الدبلوماسية البرلمانية إقليميًا ودوليًا، مؤكدًا أهمية هذا الدور في دعم القضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية في المحافل البرلمانية الدولية.

كما أشار إلى العلاقات المتينة بين مجلسي النواب في البلدين، وأهمية تبادل الخبرات والتشريعات والتنسيق البرلماني، مستذكرًا في هذا السياق زيارة رئيس مجلس الشيوخ المصري، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إلى الرباط في أبريل الماضي، ولقائه رئيس مجلس المستشارين المغربي، محمد ولد الرشيد.