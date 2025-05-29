الوكالة السورية: افتتاح دار سكن السفير الأمريكي بدمشق

دمشق– (د ب أ)

أعلنت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، اليوم الخميس، افتتاح دار سكن السفير الأمريكي في العاصمة دمشق، وذلك خلال مراسم رسمية حضرها وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني، والمبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى سوريا توماس باراك.

ويمثّل هذا التطور أول مؤشر علني على تحسن نسبي في العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بعد قطيعة طويلة أعقبت اندلاع الأزمة السورية عام 2011، وما تبعها من إغلاق السفارة الأمريكية وتعليق العلاقات الدبلوماسية المباشرة.





