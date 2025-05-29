أول تعليق من حماس على قرار إقامة 22 مستوطنة جديدة بالضفة

(وكالات)



أصدرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الخميس، بيانًا أدانت فيه بشدة قرار ما الكابينت الإسرائيلي، بالمصادقة على إقامة 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة.



ووصفت الحركة في بيانها، هذا القرار بأنه "تأكيد إضافي على استمرار الاحتلال في فرض الوقائع على الأرض"، مشيرة إلى أن ذلك يأتي ضمن مشروع ضم صريح تقوده "حكومة متطرفة برئاسة بنيامين نتنياهو".



وأوضحت حماس أن هذه الخطوة تمثل "تحديا صارخا للإرادة الدولية وخرقا جسيما للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة". وطالبت الحركة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي باتخاذ "خطوات عاجلة تتجاوز حدود الإدانة الشكلية"، مؤكدة ضرورة اتخاذ إجراءات عملية ورادعة تهدف إلى "وضع حد لسياسات الضم والتوسع الاستيطاني التي تشكل جريمة حرب وتطهيرا عرقياً مستمراً".



كما دعت الحركة جماهير الشعب الفلسطيني وقواه الحية وقوات المقاومة الفلسطينية إلى تصعيد المواجهة في كافة الميادين، والدفاع عن الأرض والمقدسات والحقوق الوطنية "بكل الوسائل المشروعة"، في مواجهة ما وصفته بـ"المخططات الإجرامية وعصابات المستوطنين الإرهابية".



كما أكدت حماس استمرارها في مواجهة السياسات الإسرائيلية الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية، ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في التصدي لهذه السياسات.







