(وكالات)

شهد محيط محور نتساريم وسط قطاع غزة، اليوم الخميس، انفجارًا كبيرًا إثر قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف منطقة قريبة من مركز لتوزيع المساعدات الإنسانية.

ولم تتوفر حتى الآن معلومات دقيقة عن حجم الأضرار أو الخسائر البشرية الناتجة عن الانفجار.

يأتي هذا بعد أن أعلن الإعلام الحكومي في قطاع غزة، في وقت سابق اليوم، عن استشهاد 11 مواطناً فلسطينياً في مراكز توزيع المساعدات الإنسانية.

وأضاف البيان أن هذه الانتهاكات الإسرائيلية أسفرت أيضاً عن إصابة 62 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، في ظل استمرار الحصار والتصعيد العسكري على القطاع.

وتشهد نقاط توزيع المساعدات الإنسانية في غزة ضغطاً متزايداً مع استمرار النقص الحاد في الإمدادات، وسط تحذيرات منظمات إغاثية دولية من تفاقم الأزمة الإنسانية، خاصة مع تعرض هذه النقاط لعمليات استهداف وانتهاكات متكررة.

وانتقدت الأمم المتحدة آلية توزيع المساعدات في القطاع، بعد اقتحام أعداد كبيرة من المدنيين مخزناً تابعاً لها بحثاً عن الغذاء، داعية إلى زيادة تدفق المساعدات بشكل عاجل وطمأنة السكان بأنهم لن يموتوا جوعاً.