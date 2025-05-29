نتنياهو: سنأخذ غالبية أراضي غزة من حماس

وكالات

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، إن سبب عدم تحقيق النصر على حماس حتى الآن هو خشية حكومته من إيذاء الأسرى في غزة.

وأكد نتنياهو، أن حكومته ستطلق سراح جميع الأسرى وتنزع السلاح من غزة وتقضي على حماس وتطرد قادتها من القطاع، مضيفا "سنأخذ غالبية أراضي غزة من حماس وسنسلبها قدرتها على سرقة الغذاء من سكان غزة".

وفي وقت سابق من اليوم، قالت القناة 13 العبرية، إن إسرائيل تسلّمت مساء الأربعاء خطة جديدة من المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن الخطة تتضمن إطلاق سراح 10 أسرى إسرائيليين أحياء في غزة عبر مرحلتين تدخلان حيز التنفيذ خلال أسبوع، فضلا عن رفات 18 أسيرا آخرين.

في المقابل، ينسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، غير أن الخطة لا تلزمه بإنهاء الحرب بشكل نهائي، كما يفرج عن أكثر من ألف معتقل فلسطيني في سجونه.

إلى جانب ذلك، سيتبنى الطرفان وقفا لإطلاق النار يمتد لـ60 يوما، مع زيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة وتوزيعها من خلال الأمم المتحدة،

وأشارت القناة العبرية، إلى أن الحديث يدور عن توفير ضمانات أمريكية لاستمرار المفاوضات بين حماس وإسرائيل لمدة 60 يوما، إلى أن يتمكن الطرفان من التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وأوضحت القناة العبرية، أن وقف إطلاق النار يظل ساريا بعد فترة الـ60 يوما، ما دامت المفاوضات بين الطرفين مستمرة.