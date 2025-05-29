الكرملين: أوكرانيا لم توافق بعد على عقد مفاوضات الاثنين المقبل

وكالات

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الخميس، إن موسكو لم تحصل بعد على موافقة كييف لعقد جولة جديدة من المفاوضات في اسطنبول يوم الاثنين المقبل.

وأشار بيسكوف، إلى أن روسيا لن تناقش علنا مضمون الوثائق المتعلقة بالتسوية الأوكرانية والمفاوضات يجب أن تجري بشكل مغلق، مؤكدا أن مطلب كييف من موسكو تقديم الوثيقة الروسية بشأن التسوية بشكل فوري غير بنّاء.

وشدد بيسكوف، على أن موسكو لن تفصح عن الشروط التي ستطرحها لوقف إطلاق النار في مسودة مذكرتها.

واقترحت موسكو إجراء محادثات مباشرة إضافية مع كييف بشأن وقف محتمل لإطلاق النار في الحرب الأوكرانية، وذلك يوم الإثنين المقبل في إسطنبول.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس" عن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قوله، الأربعاء، إن الوفد الروسي مستعد لتقديم مذكرة إلى الفريق الأوكراني هناك، وتقديم "الإيضاحات اللازمة" بشأنها.

وأضاف لافروف أن بلاده أعدت مذكرة توضح موقفها بشأن "جميع الجوانب المتعلقة بالتغلب بشكل موثوق على جذور الأزمة."

وكان المفاوض الروسي في المفاوضات المباشرة الأولى بين موسكو وكييف في منتصف مايو في إسطنبول، فلاديمير ميدينسكي، قد كتب في وقت سابق منشور على منصة تليجرام تحدث فيه عن مكالمة هاتفية جمعته بوزير الدفاع الأوكراني رستم أوميروف.

وقال إنه اقترح موعدا ومكانا محددين لعقد اجتماع من أجل تبادل المذكرات.

وأضاف أن روسيا مستعدة عمليا لبدء مناقشة كل بند من بنود الاتفاق المتعلق بوقف محتمل لإطلاق النار.

وكانت موسكو وكييف قد عقدتا مفاوضات مباشرة في منتصف مايو بإسطنبول، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2022.