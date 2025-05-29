الصحة بغزة: نحو 4 آلاف شهيد في القطاع منذ 18 مارس 2025

وكالات

أعلنت وزارة الصحة بغزة في بيان، الخميس، ارتقاء 67 شهيدا و179 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الصحة بغزة، إن 3 آلاف و986 شهيدا ارتقوا و11 ألفا و451 مصابا منذ 18 مارس 2025، معلنة "ارتفاع عدد شهداء الحرب الإسرائيلية إلى 54,249 شهيدا و123,492 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الإعلام الحكومي في قطاع غزة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت انتهاكات جديدة في مدينة رفح، جنوبي القطاع، خلال اليومين الماضيين، حيث أسفرت عمليات الاستهداف لمراكز توزيع المساعدات الإنسانية عن استشهاد 11 مواطنًا فلسطينيًا.

وأضاف الإعلام الحكومي في بيانه، أن الانتهاكات الإسرائيلية أدت لإصابة 62 آخرين بجروح متفاوتة.

وتأتي هذه الحصيلة في ظل استمرار الحصار والتصعيد العسكري في القطاع، وسط تحذيرات منظمات إغاثية من تفاقم الأوضاع الإنسانية، خصوصًا مع تعرض النقاط المخصصة لتوزيع المساعدات التي لا تكفي حاجات القطاع للعديد من الانتهاكات.