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أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي لـ984940 شخصًا منذ بداية الحرب

12:48 م الخميس 29 مايو 2025

الجيش الأوكراني

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كييف 29 مايو/أيار (د ب أ)

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو 984 ألفا و940 فردا، من بينهم 1050 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الخميس.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 10864 دبابة، و22645 مركبة قتالية مدرعة، و28386 نظام مدفعية، و1397 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1171 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 372 طائرة حربية، و336 مروحية، و37999 طائرة مسيرة، و3265 صواريخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و50015 من المركبات وخزانات الوقود، و3902 من وحدات المعدات الخاصة.


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