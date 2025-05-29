وكالات

قالت المديرة التنفيذية لوكالة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" كاثرين راسل، الخميس، إن العالم يشهد الفوضى الناجمة عن نظام توزيع المساعدات الذي تدعمه إسرائيل بتجاوز الأمم المتحدة.

وأشارت راسل، إلى أن النظام الجديد الذي تشرف عليه منظمة أمريكية تدعى مؤسسة "غزة الإنسانية" يهدد بتفاقم الوضع في القطاع، موضحة أن المساعدات توزع عبر نقاط قليلة في غزة ما يجبر المدنيين على السفر لمسافات بعيدة ويعرضهم للخطر.

وأكدت راسل، أن آلية توزيع المساعدات الجديدة تتعارض مع المبادئ الإنسانية وتخفق في تلبية التزام إسرائيل بموجب القانون الدولي، معربة عن مخاوفها من أن تصبح مواقع توزيع المساعدات أهدافا عسكرية محتملة بسبب وجود عناصر أمنية أمريكية وإسرائيلية.

وأوضحت راسل، أن عسكرة المساعدات الإنسانية ستعرض أطفال غزة لمزيد من المعاناة والموت، مضيفة "نحو 17 ألف طفل استشهدوا وأكثر من 34 ألف آخرين أُصيبوا خلال ما يقارب من 20 شهرا من الحرب على غزة".

ولفتت المديرة التنفيذية لليونيسف، إلى أن ما يتم توزيعه في غزة من مساعدات حاليا يقدر بـ 10٪ فقط مما كان يدخل القطاع خلال الهدنة الأخيرة، مشددة على أن مخطط توزيع المساعدات الحالي لا يمكن أن يدعم سكانا يبلغ عددهم 2.1 مليون شخص بينهم أكثر من مليون طفل.