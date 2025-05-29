الأخطر.. مضيفة بريطانية تهرب مخدر يُصنع من عظام الموتى- تفاصيل صادمة

(وكالات)

ألقت السلطات في سريلانكا القبض على شارلوت ماي لي، مضيفة الطيران البريطانية البالغة من العمر 21 عامًا، بتهمة تهريب أكثر من 45 كيلوجرامًا من مخدر صناعي يُعرف باسم "كوش"، ويُعتبر من أخطر أنواع المخدرات الحديثة.

تم اعتقال لي في مطار باندارانايك الدولي في كولومبو، عاصمة سريلانكا، حيث عثرت السلطات على المخدرات مخبأة داخل حقائبها الشخصية.

ويصنع المخدر الصناعي الجديد "كوش" من عدة مكونات منها عظام بشرية، وقد انتشر مؤخرًا بشكل واسع في غرب إفريقيا، خاصة في سيراليون، حيث يسبب وفاة نحو 12 شخصًا أسبوعيًا وفقًا الإحصائيات رسمية، بحسب وكالة أنباء "أسوشيتد برس".

وأفاد محامي شارلوت، سامباث بيريرا، بأن موكلته تنفي جميع الاتهامات الموجهة إليها، مؤكدة أن المخدرات وُضعت في أمتعتها دون علمها.

وتُقدر القيمة السوقية للمخدرات المضبوطة بحوالي 3.3 مليون دولار، مما يجعل هذه القضية أكبر عملية ضبط مخدرات في تاريخ سريلانكا.

وتُعرف مخدرات "كوش" بتأثيرها الخطير الذي يشمل النوم المفاجئ أثناء المشي والسقوط العشوائي. وانتشار هذا المخدر أدى إلى ظهور عصابات تقوم بنبش القبور في سيراليون لجمع العظام البشرية التي تُستخدم في تصنيعه، ما دفع الرئيس السيراليوني إلى إعلان حالة الطوارئ ووصف الأزمة بأنها تهدد وجود البلاد.