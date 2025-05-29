تركيا.. استمرار البحث عن طفل سعودي سقط بأحد الأنهار قبل 4 أيام- فيديو

وكالات

تواصل قوات البحث والإنقاذ في تركيا، العمل للعثور على الطفل السعودي فيصل رمزي، البالغ 9 سنوات، الذي جرفته المياه في نهر طرابزون، شمال شرقي تركيا.

مراسل #الإخبارية من تركيا:



الطفل السعودي المفقود "فيصل" كان بالقرب من مجرى النهر في طرابزون، وعند هطول الأمطار الغزيرة بشكل مفاجئ جرفته السيول إلى داخل النهر pic.twitter.com/gBmxWsMjoR — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 28, 2025

وأكد محافظ طرابزون التركية، أن 108 من قوات البحث والإنقاذ يواصلون جهودهم للعثور على الطفل السعودي الذي جرفته المياه يوم الأحد الماضي.

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Haldizen Deresi’nde Kaybolan Çocuğun Arama Çalışmalarını Yerinde İnceledi

Trabzon’un Çaykara ilçesinde Haldizen Deresi’nde akıntıya kapılarak kaybolan Suudi Arabistan vatandaşı 9 yaşındaki Faısal Ramzıa’yı arama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. pic.twitter.com/K44wSHaWUf — T.C. Trabzon Valiliği 🇹🇷 (@TrabzonValilik) May 26, 2025

وقالت السفارة السعودية في أنقرة، إنها تتابع باهتمام مجريات حادث الطفل فيصل رمزي، موضحة أنها بدأت بالتنسيق مع أسرة الطفل منذ اللحظات الأولى التي أعقبت الحادث، كما تواصلت مع السلطات التركية المختصة من أجل بدء عمليات البحث والإنقاذ.

وكانت مياه السيول الناتجة عن الأمطار، جرفت الطفل في أثناء وجوده مع أسرته بإحدى المناطق القريبة من نهر هالدزين، الواقع بين قريتي أوزنجول وديميركابي.





