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تركيا.. استمرار البحث عن طفل سعودي سقط بأحد الأنهار قبل 4 أيام- فيديو

12:00 م الخميس 29 مايو 2025

تركيا

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وكالات

تواصل قوات البحث والإنقاذ في تركيا، العمل للعثور على الطفل السعودي فيصل رمزي، البالغ 9 سنوات، الذي جرفته المياه في نهر طرابزون، شمال شرقي تركيا.

وأكد محافظ طرابزون التركية، أن 108 من قوات البحث والإنقاذ يواصلون جهودهم للعثور على الطفل السعودي الذي جرفته المياه يوم الأحد الماضي.

وقالت السفارة السعودية في أنقرة، إنها تتابع باهتمام مجريات حادث الطفل فيصل رمزي، موضحة أنها بدأت بالتنسيق مع أسرة الطفل منذ اللحظات الأولى التي أعقبت الحادث، كما تواصلت مع السلطات التركية المختصة من أجل بدء عمليات البحث والإنقاذ.

وكانت مياه السيول الناتجة عن الأمطار، جرفت الطفل في أثناء وجوده مع أسرته بإحدى المناطق القريبة من نهر هالدزين، الواقع بين قريتي أوزنجول وديميركابي.



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تركيا طفل سعودي نهر طرابزون
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