مقتل شخص وإصابة آخرين في هجمات روسية على أوكرانيا

موسكو/كييف- (د ب أ)

أعلنت السلطات الأوكرانية اليوم الخميس، أن شخصا على الأقل قتل وأصيب عدة أشخاص آخرون في أحدث هجمات روسية ليلية على البلاد.

ومن ناحية أخرى، تردد أن هجمات أوكرانية على موسكو أسفرت عن وقوع أضرار.

وقالت الإدارة الإقليمية في منطقة سومي بشمال شرق أوكرانيا إن مدنيا قتل وأصيبت امرأة في مدينة بيلوبيليا بسومي الواقعة بالقرب من الحدود الروسية.

وأضافت الإدارة الإقليمية عبر قناتها على تطبيق تليجرام "تضررت المباني السكنية"، مشيرة إلى وقوع أضرار في أماكن أخرى، كما لحقت أضرار بالبنية التحتية.

وقالت السلطات إن ثلاثة مدنيين آخرين أصيبوا في هجمات بطائرات مسيرة على منطقة دنيبروبتروفسك الصناعية الأوكرانية.

وقال حاكم دنيبروبتروفسك، سيرهي ليساك، إن المباني السكنية دمرت ولحقت أضرار بثلاثين لوح شمسي كانت تستخدم في إمدادات الطاقة.

وعلى الجانب الآخر من الحدود، جرى إسقاط 48 مسيرة قتالية أوكرانية، بما في ذلك ثلاث مسيرات فوق موسكو، بحسب وزارة الدفاع الروسية. وتحتم تعليق الحركة عند مطار فنوكوفو الواقع على المشارف الجنوبية الغربية لموسكو، بشكل مؤقت وسط الهجوم.

وبحسب عمدة موسكو سيرجي سوبيانين، وقع حطام المسيرات على مبنى سكني في فيرنادسكي بروسبكت في جنوب العاصمة.

وفي ضاحية أودينتسوفو بموسكو، تضررت مركبة جراء سقوط الحطام. ولم تقع إصابات في أي حالة، بحسب التقارير.