برلين - (د ب أ)

أنهى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي زيارته لألمانيا مساء أمس الأربعاء بعد بضع ساعات فقط من وصوله إلى برلين عائدا إلى أوكرانيا.

ومع ذلك، نفت السفارة الأوكرانية في برلين تقارير إعلامية أفادت بأن زيلينسكي ألغى مشاركته في حفل جائزة شارلمان المقرر إقامته اليوم الخميس في آخن بسبب هجوم روسي كبير وشيك. وقالت السفارة في بيان: "هذه التقارير لا تمت للحقيقة بصلة".

وردا على استفسار، أشارت السفارة إلى أن مشاركة زيلينسكي في حفل جائزة شارلمان لم يتم تأكيدها مطلقا، بل طُرحت كخيار محتمل فقط، موضحة أن عدم مشاركة زيلينسكي في الحفل ليس له علاقة بالوضع الأمني في أوكرانيا.

وزار زيلينسكي برلين أمس للمرة الرابعة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، والتقى المستشار فريدريش ميرتس، والرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، ورئيسة البرلمان الاتحادي (بوندستاج) يوليا كلوكنر.

وتتسلم رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، جائزة شارلمان الدولية اليوم الخميس في مدينة آخن الألمانية. ومن بين المتحدثين خلال حفل التكريم، المستشار الألماني ميرتس والعاهل الإسباني الملك فيليب السادس.