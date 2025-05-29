الصحة بغزة: 11 ألف مريض سرطان في القطاع بدون رعاية

وكالات

قالت وزارة الصحة بغزة في بيان، الخميس، إن 11 ألف مريض سرطان في القطاع بدون رعاية جراء توقف العلاج الكيماوي.

وأشارت الصحة بغزة، إلى أن 5 آلاف مريض سرطان يحتاجون للعلاج بالخارج، مُناشدة كافة الجهات بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لتمكينهم من السفر وإدخال الأدوية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الخميس، توقف خدمة العلاج الكيماوي الوريدي والمتابعة الطبية لمرضى السرطان في قطاع غزة.

وأوضحت صحة غزة في بيان صحفي نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم، أن "إخلاء المستشفى الأوروبي ومركز غزة للسرطان ضاعف من حدة الوضع الكارثي للمرضى".

وأكدت أن عدم توفر أجهزة التشخيص المبكر والمتابعة يفاقم الحالة الصحية للمرضى، لافتة إلى أن 64% من أدوية السرطان رصيدها صفر.

وشددت صحة غزة على أن مرضى السرطان مُحاصرون بأوضاع صحية واجتماعية ونفسية واقتصادية كارثية، مناشدة كافة الجهات الضغط على الاحتلال لتمكين المرضى من السفر للعلاج بالخارج وإدخال الأدوية الضرورية لهم.