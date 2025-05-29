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بعد إلغاء تأشيرات طلابها.. الصين تقدم احتجاجًا رسميًا لأمريكا

10:56 ص الخميس 29 مايو 2025

الصين وامريكا

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وكالات

أدانت وزارة الخارجية الصينية في بيان، الخميس، قرار الولايات المتحدة إلغاء تأشيرات الطلاب الصينيين.

وذكرت الخارجية الصينية، أنها قدمت احتجاجا رسميا للجانب الأمريكي بشأن إلغاء تأشيرات الطلبة الصينيين.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن الولايات المتحدة ستبدأ في إلغاء تأشيرات الطلاب الصينيين بما في ذلك المرتبطين بالحزب الشيوعي الصيني أو الذين يدرسون في مجالات حساسة.

وأشار روبيو، في تغريدة على حسابه بمنصة "إكس"، إلى أن السلطات الأمريكية ستراجع معايير التأشيرات لتعزيز التدقيق في جميع طلبات المستقبلية القادمة من الصين وهونج كونج.

وأضفى تصريح وزير الخارجية الأمريكي، مزيدا من الغموض حول مصير الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة الذين باتوا يواجهون رقابة مشددة من قِبل مسؤولي إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وأوضح روبيو، أن "تحت قيادة ترامب.. ستتعاون وزارتا الخارجية والأمن الداخلي لإلغاء تأشيرات الطلاب الصينيين بشكل حازم، بمن فيهم المرتبطون بالحزب الشيوعي الصيني أو الذين يدرسون في مجالات حساسة".

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الصين أمريكا إلغاء تأشيرات طلاب صنيين
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