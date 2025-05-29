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يتضمن هدنة لـ60 يومًا.. تفاصيل مقترح أمريكي لوقف النار بغزة

10:34 ص الخميس 29 مايو 2025

وقف إطلاق النار بغزة

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وكالات

قالت القناة 13 العبرية، الخميس، إن إسرائيل تسلّمت مساء الأربعاء خطة جديدة من المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن الخطة تتضمن إطلاق سراح 10 أسرى إسرائيليين أحياء في غزة عبر مرحلتين تدخلان حيز التنفيذ خلال أسبوع، فضلا عن رفات 18 أسيرا آخرين.

في المقابل، ينسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، غير أن الخطة لا تلزمه بإنهاء الحرب بشكل نهائي، كما يفرج عن أكثر من ألف معتقل فلسطيني في سجونه.

إلى جانب ذلك، سيتبنى الطرفان وقفا لإطلاق النار يمتد لـ60 يوما، مع زيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة وتوزيعها من خلال الأمم المتحدة،

وأشارت القناة العبرية، إلى أن الحديث يدور عن توفير ضمانات أمريكية لاستمرار المفاوضات بين حماس وإسرائيل لمدة 60 يوما، إلى أن يتمكن الطرفان من التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وأوضحت القناة العبرية، أن وقف إطلاق النار يظل ساريا بعد فترة الـ60 يوما، ما دامت المفاوضات بين الطرفين مستمرة.

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