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إعلام عبري: إسرائيل تتلقى مسودة صفقة جديدة تقترح إطلاق سراح أسرى

10:34 ص الخميس 29 مايو 2025

إسرائيل

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وكالات

أفادت القناة 13 الإسرائيلية، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن إسرائيل تلقت مسودة مقترح جديد لاتفاق تهدئة في قطاع غزة، تتضمن إطلاق سراح 10 أسرى إسرائيليين أحياء، إلى جانب تسليم جثامين 18 آخرين، وذلك مقابل وقف إطلاق نار مؤقت لمدة 60 يومًا.

ووفقًا للتقارير الأولية، فإن المقترح قُدم من قبل المبعوث الأمريكي إلى المنطقة، ويأتي ضمن جهود دبلوماسية مكثفة تبذلها واشنطن للوصول إلى تسوية مؤقتة تُمهّد لمرحلة تفاوضية أوسع.

غير أن القناة الإسرائيلية أوضحت أن المسودة لا تتضمن أي التزام صريح من جانب إسرائيل بإنهاء الحرب الجارية على غزة، لكنها تتضمن ضمانات باستمرار المفاوضات السياسية برعاية أمريكية مباشرة.



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إسرائيل إطلاق سراح أسرى واشنطن
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