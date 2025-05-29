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توقف العلاج الكيماوي والمتابعة الطبية لمرضى السرطان في غزة

10:31 ص الخميس 29 مايو 2025

مرضى السرطان في غزة

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غزة- (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الخميس، توقف خدمة العلاج الكيماوي الوريدي والمتابعة الطبية لمرضى السرطان في قطاع غزة.

وقالت صحة غزة في بيان صحفي نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم، إن "إخلاء المستشفى الأوروبي ومركز غزة للسرطان ضاعف من حدة الوضع الكارثي للمرضى".

وأفادت بأن 11 ألف مريض سرطان في غزة بدون علاج ورعاية صحية مناسبة، مشيرة إلى أن خمسة آلاف مريض سرطان لديهم تحويلة عاجلة للعلاج بالخارج أما للتشخيص أو للعلاج الكيميائي والإشعاعي.

وأوضحت أن عدم توفر أجهزة التشخيص المبكر والمتابعة يفاقم الحالة الصحية للمرضى، لافتة إلى أن 64 % من أدوية السرطان رصيدها صفر.

وأكدت صحة غزة أن مرضى السرطان مُحاصرون بأوضاع صحية واجتماعية ونفسية واقتصادية كارثية، مناشدة كافة الجهات الضغط على الاحتلال لتمكين المرضى من السفر للعلاج بالخارج وإدخال الأدوية الضرورية لهم .

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مرضى السرطان في غزة توقف العلاج الكيماوي وزارة الصحة الفلسطينية
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