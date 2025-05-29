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زيلينسكي يدعو لزيادة الضغط على روسيا لإنهاء حربها ضد أوكرانيا

10:24 ص الخميس 29 مايو 2025

فولوديمير زيلينسكي

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برلين- (د ب أ)

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى زيادة الضغط الدولي على روسيا لإنهاء حربها ضد أوكرانيا، مشيرا إلى أنه لا توجد حتى الآن أي مؤشرات على استعداد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للسلام.

وقال زيلينسكي في مقابلة مع قناة "آر تي إل" الألمانية يوم الأربعاء: "لا يوجد ضغط كاف".

وخلال زيارته إلى برلين، انتقد الرئيس الأوكراني ما وصفه بالتزام غير كاف من قبل القوى العالمية، قائلا: "الولايات المتحدة منخرطة، ولكن ليس بنسبة 100%. دول أخرى، مثل الصين وبعض دول الجنوب العالمي، لا تزال تحجم عن التدخل".

وأشار زيلينسكي إلى أن السلام الدائم قد لا يتحقق إلا برحيل بوتين عن السلطة، قائلا: "سيكون لدينا سلام عادل، ولكن على الأرجح فقط بعد بوتين".

وكان زيلينسكي وصف الحرب بأنها "صراع يمتد لأجيال".

ومع ذلك، أكد أن وقف إطلاق النار يمكن أن يشكل الخطوة الأولى نحو عملية سلام أوسع. وقال: "السلام، الذي يبدأ بوقف إطلاق النار ثم يتجه نحو حلول دائمة، يمكن أن يبدأ غدا".

كما شدد على أهمية الدور الألماني في جهود السلام المستقبلية وإعادة الإعمار، قائلا: "أريد أن تكون ألمانيا واحدة من الدول الرائدة على طاولة المفاوضات، سواء في المجال الدبلوماسي أو في عملية إعادة البناء".

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فولوديمير زيلينسكي روسيا أوكرانيا
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