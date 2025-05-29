الأمم المتحدة: الوضع الإنساني في غزة وصل إلى أسوأ مراحله

وكالات

قالت منظمة الأمم المتحدة في بيان، الخميس، إنه يجب توزيع الغذاء بمواقع متعددة في جميع محافظات قطاع غزة، مؤكدة أن هذه الطريقة الوحيدة لاستعادة النظام ومنع المجاعة.

وأشارت الأمم المتحدة، إلى أنه يجب على إسرائيل تسهيل وصول المساعدات اللازمة والامتناع عن الترحيل القسري للسكان في غزة، موضحة أن إسرائيل تتحمل التزامات واضحة بموجب القانون الإنساني الدولي ويجب عليها معاملة المدنيين بإنسانية واحترام كرامتهم.

وأكدت الأمم المتحدة، أن الوضع الإنساني في غزة وصل إلى أسوأ مراحله بعد مرور 600 يوم ويجب عدم استخدام المساعدات كسلاح.