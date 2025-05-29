أمريكا: قرار قضائي بوقف رسوم ترامب الجمركية

وكالات

قالت وكالة "أسوشيتد برس"، الخميس، إن محكمة التجارة الدولية الأمريكية أصدرت قرارا بوقف الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.

وذكرت شبكة "فوكس نيوز"، أن المحكمة الفيدرالية الأمريكية قضت بأن ترامب تجاوز سلطته في فرض الرسوم الجمركية.

وأشارت وكالة "رويترز" البريطانية، إلى أن إدارة ترامب قدمت استئنافا على قرار المحكمة الفيدرالية الأمريكية بوقف الرسوم الجمركية.

وقال البيت الأبيض تعليقا على قرار المحكمة الفيدرالية بوقف التعريفات الجمركية، إنه ليس من حق القضاة غير المنتخبين أن يقرروا كيفية التعامل مع حالة الطوارئ الوطنية.