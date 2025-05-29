"أكسيوس": البيت الأبيض يعتقد أنه على بعد خطوات من اتفاق ينهي حرب غزة



وكالات

قالت تقارير إعلامية، اليوم الخميس، إن البيت الأبيض يعتقد أنه على بعد خطوات من التوصل إلى اتفاق قد يؤدي في النهاية إلى إنهاء الحرب في غزة.

ونقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مصادر قولها، إن البيت الأبيض متفائل بإمكانية نجاح مبادرة المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف الجديدة في سد الفجوات بين إسرائيل وحماس.

وأضافت المصادر أن البيت الأبيض يعتقد أنه على بعد خطوات من التوصل إلى اتفاق قد يؤدي في النهاية إلى اتفاق خلال أيام لإنهاء الحرب في غزة إذا تحركت كل من إسرائيل وحماس قليلا.

يأتي ذلك، بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء، إن الادارة الأمريكية تبلي بلاء حسنا بشأن غزة وأنه يتعين على الأطراف أن توافق على الوثيقة التي قدمها الوسيط ستيف ويتكوف.

وأعرب ترامب في تصريحات سابقة مطلع هذا الأسبوع عن اعتقاده بأن أخبارا سارة قادمة مع حركة حماس بشأن غزة.

بدوره، قال ستيف ويتكوف "نحن على وشك إرسال ورقة شروط جديدة للتوصل لاتفاق بشأن غزة ونأمل أن يتم تسليمها في وقت لاحق اليوم"، وفقا لروسيا اليوم.

وتابع: "نسعى لحل طويل الأمد للنزاع في الشرق الأوسط.. ينتابني شعور جيد جيدا بشأن حل طويل الأمد في غزة يتمثل بوقف مؤقت لإطلاق النار".

وقال الوسيط الامريكي "متفائل بشأن إمكانية وقف إطلاق النار المؤقت في غزة.. نحث جميع الأطراف على قبول مقترحاتنا بشأن حل الأزمة في غزة".

من جهتها، أعلنت حركة "حماس" قبول مقترح ويتكوف للوصول إلى اتفاق لوقف الحرب في قطاع غزة وانسحاب القوات الإسرائيلية.

وبحسب شبكة "سي إن إن"، تقترح الخطة الإفراج عن نصف الأسرى الأحياء ونصف الجثث مقابل وقف إطلاق نار مؤقت قبل بدء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق شامل لإنهاء الحرب.