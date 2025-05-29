وفاة شخصين في اقتحام مستودع للأمم المتحدة بقطاع غزة



قالت تقارير إعلامية، إن حشودا من الجياع اقتحمت مستودعا تابعا للأمم المتحدة في قطاع غزة، في الوقت الذي تتدفق فيه المساعدات إلى القطاع المحاصر الذي يقف على شفا المجاعة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن برنامج الغذاء العالمي، تأكيده أن التقارير الأولية تفيد بمقتل شخصين وإصابة آخرين في المستودع المركزي بغزة.

وناشدت الوكالة الأممية زيادة المساعدات الغذائية فورا "لطمأنة الناس بأنهم لن يموتوا جوعا"، وفقا لروسيا اليوم.

وشهدت منطقة غرب رفح جنوب قطاع غزة الثلاثاء حالة من الفوضى والتدافع بين السكان أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات الإنسانية ضمن آلية أطلقتها مؤسسة غزة الإنسانية، في ظل حاجة ماسة للطعام في قطاع غزة المحاصر.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة وصفت بـ"المهينة"، أظهرت حشودا من الغزيين محصورين داخل مسارات تفصل بينها حواجز حديدية في أحد مراكز توزيع الغذاء، مما أثار موجة استنكار واسعة.

يأتي ذلك، في وقت تعمل فيه الولايات المتحدة على وضع شروط جديدة لهدنة محتملة بين إسرائيل وحركة حماس.

وفي هذا الصدد، ذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي الأربعاء نقلا عن مصادر قولها، إن البيت الأبيض متفائل بإمكانية نجاح مبادرة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف الجديدة في سد الفجوات بين إسرائيل وحماس.

وأضافت المصادر أن البيت الأبيض يعتقد أنه على بعد خطوات من التوصل إلى اتفاق قد يؤدي في النهاية لإنهاء الحرب في غزة.

وأشارت إلى أنه قد يتم التوصل إلى اتفاق خلال أيام لإنهاء الحرب في غزة إذا تحركت كل من إسرائيل وحماس قليلا.