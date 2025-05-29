لإجراء مفاوضات جديدة.. أوكرانيا تبدي استعدادها لاجتماع مع روسيا



وكالات

أبدت أوكرانيا استعدادها لإجراء جولة جديدة من المفاوضات المباشرة مع روسيا، لكنها طالبت بأن تقدم موسكو شروطها للسلام مسبقا لضمان أن يسفر اللقاء عن نتائج.

وقال وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف: "نحن لا نعارض عقد اجتماعات أخرى مع الروس، وننتظر مذكرتهم".

وأضاف، "أمام الجانب الروسي 4 أيام على الأقل لتزويدنا بوثيقته لمراجعتها"، وفقا لما ذكرته الغد.

من جانبه أطلع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف نظيره الأميركي ماركو روبيو على تحضيرات موسكو لمحادثات مباشرة محتملة مع أوكرانيا في اسطنبول الإثنين المقبل، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الروسية.

ووفق الوزارة، فقد أطلع لافروف روبيو في مكالمة هاتفية على "إعداد الجانب الروسي لمقترحات محددة للجولة المقبلة من المحادثات الروسية الأوكرانية المباشرة في اسطنبول".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الثلاثاء، إن روسيا تواصل العمل على صياغة مسودة مذكرة تحدد مبادئ أي اتفاق سلام مستقبلي محتمل لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأكدت زاخاروفا أن العمل مستمر على المسودة الروسية وأنه سيتم تسليمها إلى أوكرانيا بمجرد الانتهاء منها.

وجاءت تلك التصريحات لتؤكد ما أعلنه، المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، الإثنين، حول العمل بجدية على مقترح روسيا بشأن اتفاق سلام محتمل لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر بوزارة الخارجية التركية، قوله إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان ناقشا خلال اجتماع في موسكو الجهود المبذولة لإنهاء الحرب في أوكرانيا والتطورات بعد محادثات مباشرة بين الطرفين المتحاربين.

ويجري فيدان زيارة تستغرق يومين لموسكو، إذ ذكر المصدر، أن الوزير التركي التقى مع بوتين وكبير المفاوضين الروس فلاديمير ميدينسكي الإثنين وسيجتمع مع نظيره الروسي سيرغي لافروف الثلاثاء.

ورغم أنه لم يتم الاتفاق على موعد أو مكان أي محادثات بين روسيا وأوكرانيا في المستقبل، أبدت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، مرارا استعدادها لاستضافة هذه المحادثات.