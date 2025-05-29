روسيا تسقط 3 طائرات مسيرة أوكرانية فوق موسكو



وكالات

أعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو سيرجي سوبيانين، عن إسقاط 3 طائرات مسيرة أوكرانية، تم إطلاقها صوب العاصمة.

وكتب سوبيانين في منشور على "تليجرام"، فجر الخميس، أن "وسائل الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع تصدت لهجوم 3 طائرات مسيرة هاجمت منطقة موسكو".

وذكر سوبيانين أن حطام إحدى الطائرات المسيرة سقطت في شارع فيرنادسكي بجنوب غربي العاصمة الروسية، بحسب روسيا اليوم.

وأضاف أنه لا توجد أضرار كبيرة أو إصابات بنتيجة التصدي لهجوم المسيرات، وأن الخبراء يعملون في أماكن سقوط حطامها.

وتجدر الإشارة إلى أن خطر الهجوم بالطائرات المسيرة أعلن في عدد من المناطق الروسية ليلة الأربعاء وفجر الخميس، وبما فيها مقاطعات فورونيج وريازان وإيفانوفو وجمهورية موردوفيا.

كما تم فرض القيود المؤقتة على حركة الطيران بمطار "فنوكوفو" الدولي في موسكو.