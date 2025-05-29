واشنطن تعلق صادرات تكنولوجيا الطيران وأشباه الموصلات إلى الصين



وكالات

علقت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بيع بعض التقنيات الأمريكية المتعلقة بمحركات الطائرات النفاثة وأشباه الموصلات والمواد الكيميائية للصين.

ووفقا لما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز" عن مصادر، اتخذت واشنطن هذا الإجراء بعد أن فرضت بكين في أبريل قيودًا على تصدير المعادن الحرجة إلى الولايات المتحدة.

وأشار أحد مصادر الصحيفة إلى أن وزارة التجارة الأمريكية علقت أيضا سريان عدد من التراخيص التي تتيح للشركات الأمريكية بيع منتجاتها وتقنياتها لشركة "كوماك" الصينية للطائرات التجارية، المطورة لطائرة "سي919"، وفقا لروسيا اليوم.

من ناحية أخرى، اعتبرت "نيويورك تايمز" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى إلى تعزيز نظام عالمي متعدد الأقطاب، يقوم على تقاسم النفوذ بين القوى العظمى الثلاث: الولايات المتحدة وروسيا والصين.

وأوضحت أن ترامب أعلن خلال الأسبوع الماضي عن رغبته في تطبيع العلاقات التجارية مع روسيا، مشيرة إلى أن هذا التوجه قد يكون جزءا من خطة أكبر تهدف إلى إعادة تشكيل التحالفات الجيوسياسية.

ولفتت إلى أن تصريحات ترامب وسياساته الخارجية تشير إلى نية محتملة لخلق نظام عالمي جديد، تتحكم فيه كل من الولايات المتحدة وروسيا والصين في مناطق نفوذ منفصلة.