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إيلون ماسك يُعلن مغادرة إدارة ترامب: شكرا على منحي الفرصة

04:39 ص الخميس 29 مايو 2025

إيلون ماسك وترامب

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وكالات

أعلن رجل الأعمال الملياردير إيلون ماسك، أنه غادر إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقاد ماسك على مدار أشهر وزارة أطلق عليها اسم "هيئة الكفاءة الحكومية"، بهدف خفض الإنفاق في الإدارة الأميركية.

وفي منشور على منصة "إكس"، شكر الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" ترامب.

وكتب: "مع انتهاء فترة عملي المجدولة كموظف حكومي خاص، أود أن أشكر الرئيس ترامب على منحي الفرصة للمساهمة في تقليص الإنفاق غير الضروري".

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