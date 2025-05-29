8 شهداء وعدد من الجرحى في غارات إسرائيلية على غزة



وكالات

استشهد 8 فلسطينيين بينهم سيدة، وعدد أخر من المصابين، اليوم الخميس، في غارات إسرائيلية استهدفت عدة مناطق بقطاع غزة.

وشن الاحتلال غارة على شارع غزة القديم شمالي مدينة غزة، بحسب الغد.

واستشهدت سيدة فلسطينية وأصيب عدد أخر جراء استهداف طائرات الاحتلال روضة الرضوان بشارع غزة القديم في جباليا البلد شمال قطاع غزة.

كما استشهد 6 فلسطينيين بينهم طفلة وسيدة وعدد من الإصابات في استهداف الاحتلال منزلا لعائلة عزام بمنطقة جباليا البلد شمال مدينة غزة .

واستشهد فلسطيني وأصيب أخرون في استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية لمخيم للنازحين جنوب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.