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أسوشيتد برس: إيلون ماسك يترك إدارة ترامب بعد جهود لخفض حجم الحكومة

03:39 ص الخميس 29 مايو 2025

إيلون ماسك

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وكالات

قالت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، إن إيلون ماسك ترك إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد جهود مضطربة لخفض حجم الحكومة، وفقا لما نقلته سكاي نيوز.

يذكر أنه فور تولي الرئيس الأمريكي رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، قام ترامب بتعيين حليفه إيلون ماسك لقيادة وزارة كفاءة الحكومة، الذي عكف على إجراء تخفيضات كبيرة في أعداد الموظفين الفيدراليين.

وواجهت شركة تسلا انتقادات عالمية واسعة النطاق لدور ماسك المتزايد في السياسة، وشهدت أسهم الشركة انخفاضًا كبيرًا.

وبعد 3 أشهر من تواجده بجوار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قرر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، التراجع خطوة إلى الوراء، بعد الضربة المالية الكبيرة التي تلقتها الشركة بسبب عمله في إدارة البيت الأبيض، معلنًا أنه سيقلل وقت عمله مع الحكومة الأمريكية.

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