بشكل صارم.. أمريكا تبدأ إلغاء تأشيرات بعض الطلاب الصينيين



وكالات

أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستبدأ في إلغاء تأشيرات بعض الطلاب الصينيين.

وحمل بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية تصريحات لروبيو، تحت عنوان "سياسات التأشيرات الجديدة تضع أميركا أولا، لا الصين"، بحسب سكاي نيوز.

وأوضح البيان: "تحت قيادة الرئيس ترامب، ستعمل وزارة الخارجية الأمريكية مع وزارة الأمن الداخلي لإلغاء تأشيرات الطلاب الصينيين بشكل صارم، بمن فيهم أولئك المرتبطون بالحزب الشيوعي الصيني أو الذين يدرسون في مجالات حيوية".

وأضاف روبيو: "كما سنراجع معايير التأشيرات لتعزيز التدقيق في جميع طلبات التأشيرات المستقبلية من الصين وهونج كونج".