محتجون يغلقون طرقا حيوية بطرابلس والزاوية في ليبيا



وكالات

شهدت العاصمة الليبية طرابلس، تصعيدا شعبيا جديدا إثر إغلاق عدد من الطرق الحيوية بالإطارات المشتعلة، ضمن احتجاجات تطالب بإسقاط كافة الأجسام السياسية القائمة.

وأغلق المحتجين جزيرة الفرناج، وسيمفرو زناتة، وطريق الجامعة، بالإضافة إلى طريق الشط عند كوبري الشعاب، فضلا عن محاور أخرى في منطقتي عين زارة وجنزور، ما أدى إلى شلل شبه تام في حركة السير، وسط حالة من التوتر الشعبي.

وأظهرت مقاطع الفيديو المتداولة امتداد الاحتجاجات إلى منطقة تاجوراء.

وامتدت رقعة الاحتجاجات إلى مدينة الزاوية، حيث عمد المحتجون إلى إغلاق مداخل المدينة بالإطارات والنيران، مكررين ذات الشعارات المطالبة بإنهاء المرحلة الانتقالية وتفكيك المنظومة السياسية الحالية التي يعتبرونها سببا في تعقيد الأزمة الوطنية.

ويعد هذا التحرك الشعبي امتدادا لموجة احتجاجات سابقة استخدم فيها المتظاهرون ذات الأساليب التصعيدية، من إغلاق للطرق وإشعال الإطارات، في مشهد يعكس تصاعد الاحتقان الشعبي وغياب أي أفق سياسي واضح لاحتواء الأزمة، بحسب روسيا اليوم.