61 شهيدا ومصابون في غارات إسرائيلية على قطاع غزة



وكالات

استشهد 61 فلسطينيا وأصيب عدد أخر جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ فجر الأربعاء.

ففي مدينة غزة استشهد 18 فلسطينيا، منهم 9 شهداء ومصابون جراء قصف الاحتلال منزلا لعائلة العربيد في منطقة الصفطاوي شمالي المدينة، وشهيد جراء قصف الاحتلال على شرقي المدينة.

كما استشهد فلسطيني بقصف إسرائيلي استهدف حي الشجاعية شرقي المدينة، وشهيد أخر في قصف بمنطقة أرض الشنطي شمالي غرب المدينة.

واستشهد طفل فلسطيني في قصف إسرائيلي على شارع النخيل بحي التفاح شرقي المدينة، واستشهد طفل أخر بنيران مُسيرة إسرائيلية في حي الشجاعية.

واستشهد 5 فلسطينيين وأصيب عدد أخر في قصف طائرات الاحتلال جيبًا بمحيط مدرسة "التابعين" بحي الدرج وسط المدينة.

وفي شمال قطاع غزة استشهد 9 فلسطينيين، منهم 4 شهداء باستهداف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين قرب منطقة الفاخورة بمخيم جباليا.

كما استشهد 5 فلسطينين وأصيب عدد أخر في غارة إسرائيلية استهدفت محل شحن وإنترنت في شارع سراري بجباليا البلد.

أكدت حركة حماس، أنها تبذل جهودًا كبيرة لوقف الحرب الهمجية على قطاع غزة، بحسب الغد.

وأوضحت، في بيان لها، أن آخر هذه الجهود التوصّل إلى اتفاق مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف على إطار عام يحقق وقفًا دائمًا لإطلاق النار، وانسحابًا كاملًا لقوات الاحتلال من قطاع غزة، وتدفّق المساعدات، وتولّي لجنة مهنية إدارة شؤون القطاع فور الإعلان عن الاتفاق.

وأضافت الحركة: يتضمّن الاتفاق إطلاق سراح 10 من الأسرى الإسرائيليين وعدد من الجثث، مقابل إطلاق سراح عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين، بضمان الوسطاء، وتنتظر الحركة الردّ النهائي على هذا الإطار.