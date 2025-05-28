أولمرت: بن غفير وسموتريتش إرهابيان ويجب طردهما من الحكومة

وكالات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت، الأربعاء، إنه يرجو أن يتم طرد "الإرهابييْن سموتريتش وبن غفير من الحكومة في أقرب وقت".

وأعرب أولمرت، عن أمله أن يجبر الرئيس دونالد ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على وقف الحرب في أقرب وقت ممكن، مؤكدا أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لصنع السلام في المنطقة وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.

وأوضح أولمرت في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر"، أن أيادي وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ملطخة بالدماء ولا مكان لأمثاله في أي دولة ديمقراطية، مشددا على أن وقف إطلاق النار هو السبيل الوحيد لإعادة الأسرى من غزة.

وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إلى أن الأصوات الرافضة لاستمرار الحرب تتزايد و"أثق أننا سنفوز في النهاية على حكومة نتنياهو"، مضيفا "نتنياهو سيخسر بالتأكيد في أي انتخابات مقبلة".