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الصحة العالمية تحذر من انتشار متحور جديد لكوفيد-19

11:50 م الأربعاء 28 مايو 2025

فيروس كورونا

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وكالات

حذّرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، من موجة جديدة محتملة من الإصابات بفيروس كورونا، بعد رصد انتشار متحور جديد في عدد من مناطق العالم.

ووفقًا لبيانات المنظمة، فإن ارتفاع حالات الإصابة تركز خلال الأسابيع الأخيرة في مناطق شرقي البحر المتوسط، وجنوب شرق آسيا، وغرب المحيط الهادئ.

وقد كشفت الفحوصات في عدد من المطارات الأمريكية عن رصد المتحور الجديد – المعروف باسم NP.1.8.1 – لدى مسافرين قادمين من هذه المناطق، وتحديدًا في ولايات مثل كاليفورنيا وواشنطن ونيويورك وفيرجينيا.

ويتزامن ظهور هذا المتحور مع تغيرات في سياسات التطعيم في الولايات المتحدة، وسط مخاوف من عودة انتشار الفيروس بنسخة أكثر عدوى.

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فيروس كورونا منظمة الصحة العالمية المتحور الجديد الولايات المتحدة
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