وكالات

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت، الأربعاء، أن غزة أرض فلسطينية ويجب أن يخرج منها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقال أولمرت في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر"، إنه يجب وقف الحرب الآن وعقد صفقة لإعادة الأسرى من غزة، وكذلك إبعاد أي مسؤول عن 7 أكتوبر من السلطة بإسرائيل.

وشدد أولمرت، على أنه لا يوجد أي سبب مقنع لمواصلة الحرب ولا يوجد أي هدف عسكري من استمرارها، مشيرا إلى أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش إرهابيان وهما من أعداء إسرائيل الحقيقيين.