الحكومة بغزة: ادّعاء إسرائيل أننا نخبئ أطنانًا من الطحين كذب صريح

وكالات

أكد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، الأربعاء، أن ادعاء الاحتلال الإسرائيلي أن حكومة غزة تُخبئ أطنانا من الطحين بمخازنها كذب صريح للتغطية على جريمة "هندسة التجويع" ضد المدنيين.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، إن لا علاقة للحكومة في غزة أو أي جهة محلية بالحادثة التي وقعت في مستودع برنامج الأغذية العالمي وسط القطاع، موضحا أن معلومات المنظمات الدولية تفيد بأن الاحتلال هو من منع برنامج الأغذية العالمي من توزيع الطحين والمساعدات على العائلات المحتاجة.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكر برنامج الأغذية العالمي، أن تقارير أولية تشير إلى استشهاد شخصين وإصابة آخرين عقب اقتحام أحد مستودعاته في غزة.

وأكد برنامج الأغذية العالمي، أن غزة بحاجة إلى زيادة فورية في المساعدات الغذائية لطمأنة الناس بأنهم لن يموتوا جوعا.

وأشارت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إلى أن حادثا مؤسفا في مستودع برنامج الأغذية العالمي بدير البلح، مؤكدة أن الناس يُجبرون مجددا على اتخاذ إجراءات يائسة نتيجة الحصار الإسرائيلي.

وأوضحت الأونروا، أن مستودعاتها ومراكز التوزيع في غزة فارغة وآلاف الشاحنات المحمّلة بالمساعدات تنتظر السماح بالدخول إلى القطاع، مضيفة "بعض شركائنا في الأمم المتحدة تمكنوا من توزيع كميات قليلة جدا من المساعدات في غزة".