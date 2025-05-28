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ترامب: فرض عقوبات على روسيا سيضر "بالاتفاق" مع أوكرانيا

10:58 م الأربعاء 28 مايو 2025

دونالد ترامب

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واشنطن - (د ب أ)

أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترددا بشأن فرض عقوبات جديدة على روسيا، لكنه حذر في ذات الوقت، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض اليوم الأربعاء، ردا على سؤال: "سنكتشف ما إذا كان يساومنا أم لا، وإذا كان يفعل، سنرد بشكل مختلف قليلا".

وأشار إلى أنه لا يمكنه القول ما إذا كان بوتين يرغب بالفعل في إنهاء الحرب: "في غضون أسبوعين، سنكتشف قريبا للغاية".

ولدى سؤاله عما يثنيه عن فرض عقوبات جديدة على روسيا، قال ترامب: "لا يوقفني إلا أنني أعتقد أني قريب من التوصل لاتفاق، لا أريد أن أفسده بفعل هذا".

وأضاف ترامب: "إنني محبط للغاية إزاء ما حدث قبل ليلتين عندما لقي أشخاص حتفهم في منتصف ما يمكن أن تسمونه تفاوضا.. إنني محبط جدا جدا. إنني محبط جدا جدا إزاء ذلك الأمر".

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