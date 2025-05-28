ساعر: قدّمنا ردًا إيجابيا على مقترح واشنطن قبل 11 يومًا وحماس ترفضه

وكالات

قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الأربعاء، إن إسرائيل أعطت منذ 11 يوما ردا إيجابيا على مقترح واشنطن بشأن صفقة وحتى الآن حماس ترفضه.

وأشار ساعر، إلى أنه إذا كان هناك احتمال للإفراج عن الأسرى فمن الصواب السعي لتحقيق ذلك، مشددا على ضرورة العمل وفقا للمصالح القومية وليس استجابة لضغوط أو تهديدات سياسية.

وقال موقع أكسيوس الأمريكي، إن مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف أعلن إرسال مقترح جديد بشأن صفقة الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة في وقت لاحق اليوم.

وقال المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف: "يجب الموافقة على هذا الاقتراح. لدي مشاعر طيبة بشأن فرص التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار وحل طويل الأمد في غزة".

وفي وقت سابق، أكدت حركة المقاومة الفلسطينية (حماس)، أنها تبذل جهودًا كبيرة لوقف الحرب الهمجية على قطاع غزة، وكان آخرها التوصّل إلى اتفاق مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف على إطار عام يحقق وقفًا دائمًا لإطلاق النار، وانسحابًا كاملًا لقوات الاحتلال من قطاع غزة، وتدفّق المساعدات، وتولّي لجنة مهنية إدارة شؤون القطاع فور الإعلان عن الاتفاق.

وأشارت الحركة في بيان لها، أن الاتفاق يتضمّن إطلاق سراح عشرة من الأسرى الإسرائيليين وعدد من الجثث، مقابل إطلاق سراح عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين، وذلك بضمان الوسطاء.

وأكدت "حماس"، في بيانها أنها تنتظر الردّ النهائي على هذا الإطار.