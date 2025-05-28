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الأغذية العالمي: استشهاد شخصين عقب اقتحام أحد مستودعاتنا بغزة

10:17 م الأربعاء 28 مايو 2025

أرشيفية

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وكالات

قال برنامج الأغذية العالمي، الأربعاء، إن تقارير أولية تشير إلى استشهاد شخصين وإصابة آخرين عقب اقتحام أحد مستودعاته في غزة.

وأكد برنامج الأغذية العالمي، أن غزة بحاجة إلى زيادة فورية في المساعدات الغذائية لطمأنة الناس بأنهم لن يموتوا جوعا.

وأشارت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إلى أن حادثا مؤسفا في مستودع برنامج الأغذية العالمي بدير البلح، مؤكدة أن الناس يُجبرون مجددا على اتخاذ إجراءات يائسة نتيجة الحصار الإسرائيلي.

وأوضحت الأونروا، أن مستودعاتها ومراكز التوزيع في غزة فارغة وآلاف الشاحنات المحمّلة بالمساعدات تنتظر السماح بالدخول إلى القطاع، مضيفة "بعض شركائنا في الأمم المتحدة تمكنوا من توزيع كميات قليلة جدا من المساعدات في غزة".

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