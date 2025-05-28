السودان: القبض على 4 آلاف متعاون مع قوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة

الخرطوم - (د ب أ)

أعلن والي ولاية الجزيرة، الطاهر إبراهيم، إلقاء القبض على 4000 متعاون مع قوات الدعم السريع، عبر عمليات أمنية نُفذت في عدة أنحاء من الولاية، حسبما ذكرت صحيفة الراكوبة السودانية اليوم الأربعاء.

وأضاف الوالي، في تصريح صحفي، أن بعض المقبوض عليهم سجّلوا اعترافات قضائية توثّق تورطهم في أعمال تخريبية ودعم لوجستي مباشر لقوات الدعم السريع، مشدداً على أن حكومته لن تتهاون في التعامل مع أي تهديد أمني يمس استقرار الولاية ومواطنيها.