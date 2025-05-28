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4 دول أوروبية تدعو لقبول فلسطين كعضو كامل العضوية بالأمم المتحدة

09:01 م الأربعاء 28 مايو 2025

إسبانيا وأيرلندا وسلوفينيا والنرويج

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وكالات

دعت إسبانيا وأيرلندا وسلوفينيا والنرويج في بيان مشترك، لقبول فلسطين كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة.

وأكدت الدول الأوروبية الأربع، أن الاعتراف بفلسطين هو خطوة نحو تنفيذ حل الدولتين.

وعلى مدار الشهور الماضية، اعترفت الدول الأوروبية الأربع (إسبانيا وأيرلندا وسلوفينيا والنرويج) بالدولة الفلسطينية بشكل رسمي.

وقال رئيس وزراء أيرلندا مايكل مارتن، الأربعاء، إنه يجب أن ينصب تركيز العالم بلا هوادة على سياسات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والحكومة الإسرائيلية التي ترتكب إبادة جماعية في غزة.

وأكد مارتن، على أن بلاده ملتزمة بحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.

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