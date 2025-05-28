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المجموعة العربية بالأمم المتحدة: نرفض آلية توزيع المساعدات بغزة

08:46 م الأربعاء 28 مايو 2025

ممثل الإمارات لدى الأمم المتحدة محمد أبو شهاب

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وكالات

قال ممثل الإمارات لدى الأمم المتحدة محمد أبو شهاب، الأربعاء، إن المجموعة العربية تعلن رفضها آلية توزيع المساعدات الجديدة لأنها تخالف مبادئ العمل الإنساني وتتعارض مع القانون الدولي الإنساني.

وأكد أبو شهاب، أن المجموعة العربية في الأمم المتحدة تعلن رفضها التهجير والقبول بخطة التعافي وإعادة الإعمار في غزة التي قدمتها مصر.

وشدد أبو شهاب، على أن استمرار العدوان على غزة وصمة عار على البشرية وعلى مجلس الأمن اتخاذ موقف قوي لفرض وقف دائم وشامل لإطلاق النار.

وأوضح أبو شهاب، أن المجموعة العربية تطالب بالاعتراف بالدولة الفلسطينية وتوفير الدعم المالي والسياسي لها.

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