ترامب: نعمل على تسريع توصيل الغذاء للفلسطينيين في غزة

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء، إن إدارته تعمل على تسريع توصيل المواد الغذائية للفلسطينيين في غزة.

وأضاف للصحفيين: "نتعامل مع الوضع برمته في غزة، نوصل الغذاء لسكان غزة، الوضع سيء للغاية".

وفي وقت سابق، قال موقع أكسيوس الأمريكي، إن مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف أعلن إرسال مقترح جديد بشأن صفقة الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة في وقت لاحق اليوم.

وقال المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف: "يجب الموافقة على هذا الاقتراح. لدي مشاعر طيبة بشأن فرص التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار وحل طويل الأمد في غزة".