ترامب يهدد بوتين برد غير مسبوق إذا حاول التلاعب

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لا يستطيع الجزم بأن نظيره الروسي فلاديمير بوتين يريد إنهاء حرب بلاده مع أوكرانيا أم لا، مشيراً إلى أنه سيكتشف ذلك قريباً، وأنه قد يستغرق أسبوعاً لمعرفة الأمر.

وأضاف ترامب في حديثه للصحفيين الأربعاء، أنه سيرد بشكل مختلف في حال اكتشافه أن الرئيس الروسي يتلاعب به، موضحاً أنه يشعر بخيبة أمل تجاه ما حدث في أوكرانيا وقال: "لا أحب رؤية الصواريخ تُطلق على المدن".

وذكر رئيس الولايات المتحدة أن كلامه عن روسيا مؤثر، وأنه لم يفرض أي عقوبات جديدة على روسيا لأنه "لا يريد إفساد أي اتفاق"، بحسب وكالة رويترز.

وقال ترامب: "سأجلس مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وبوتين إذا لزم الأمر".