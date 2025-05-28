ترامب يحذر نتنياهو من أي تحرك ضد إيران

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء، إنه حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مؤخرا من اتخاذ إجراءات ربما تعطل المحادثات النووية مع إيران.

وذكر ترامب للصحفيين: "أبلغته بأنه سيكون من غير المناسب فعل ذلك الآن لأننا قريبون جدا من التوصل إلى حل الآن".

وأكد ترامب على أن المفاوضات الأمريكية مع إيران تسير "بشكل جيد للغاية" ويمكن أن تؤدي إلى "نتيجة معقولة". وأضاف: "هناك نتيجتان محتملتان فقط؛ نتيجة ذكية ونتيجة عنيفة، ولا أعتقد أن أحداً يريد رؤية النتيجة الأخيرة".

وأضاف ترامب أيضا إن طهران لا يزال يتعين عليها الموافقة على المراحل النهائية من الوثيقة، لكنه أكد: "قد تفاجئون للغاية بما يحدث". "سيكون هذا مفيدًا جدًا لهم وسيكون لديهم بلد عظيم في المستقبل".

وتابع ترامب: "أخبرت نتنياهو بأننا قريبون جدا من إبرام صفقة مع إيران. وبأن اتخاذ إجراء ضد إيران غير مناسب".

وأكد ترامب أنه يمكن التوصل إلى اتفاق مع إيران خلال الأسابيع المقبلة.