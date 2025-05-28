أيرلندا: ملتزمون بحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.

وكالات

قال رئيس وزراء أيرلندا مايكل مارتن، الأربعاء، إنه يجب أن ينصب تركيز العالم بلا هوادة على سياسات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والحكومة الإسرائيلية التي ترتكب إبادة جماعية في غزة.

وأكد مارتن، على أن بلاده ملتزمة بحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.

وفي مايو 2024، أعلنت الحكومة الأيرلندية الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين وإقامة علاقات دبلوماسية كاملة معها، وأوضحت أن دبلن ستعين سفيرًا لدى دولة فلسطين.

وقال مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة داني دانون، الأربعاء، إن آلاف الأطنان من المساعدات دخلت غزة وفقا للآلية الجديدة بالتعاون مع الولايات المتحدة منذ 19 مايو الجاري.

وزعم دانون، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي فتح المعابر وأدخل الشاحنات لكن موظفي الأمم المتحدة لم يحضروا و"نطالبهم بالتخلي عن كبريائهم"، مضيفا "لن ننهي الحرب ولدينا أسرى في غزة وسنخرج حماس من اللعبة".

وشدد دانون، على أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يطلق النار على أي شخص أثناء توزيع المساعدات والفرق الأمريكية استعادت السيطرة على الأوضاع سريعا، موضحا أن "نعلم أن هناك معاناة في غزة لكن اللوم يقع على حماس التي بدأت الحرب وترفض الإفراج عن الأسرى".