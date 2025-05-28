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مدبولي: الدولة تسعى لإنشاء شركات ومصانع جديدة للحديد والصلب

07:36 م الأربعاء 28 مايو 2025

الدكتور مصطفى مدبولي

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كتب- محمد أبو بكر:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية عقد اجتماعًا مع عدد من شركات الحديد والصلب، استجابة لطلب من تلك الشركات، لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع، وذلك بهدف تسريع وتيرة الإنتاج خلال الفترة المقبلة.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بصناعة الحديد والصلب، وتعمل حاليًا على إنشاء شركات ومصانع جديدة ضمن هذا القطاع الحيوي.

وشدد رئيس الوزراء على أن التوسع في هذا القطاع يستهدف تعزيز قدرات التصدير، باعتباره من القطاعات الواعدة ذات التأثير المباشر في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أهمية توفير بيئة صناعية محفزة للنمو والتوسع الإنتاجي خلال الفترة المقبلة.

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الدكتور مصطفى مدبولي مصانع جديدة للحديد والصلب إنشاء شركات جديدة للحديد والصلب تعزيز قدرات التصدير
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