السعودية تعلق على قرار الصين إعفاء مواطنيها من التأشيرة

وكالات

ثمنت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية إعلان جمهورية الصين الشعبية إعفاء المواطنين السعوديين من تأشيرة الدخول ابتداءً من 9 يونيو 2025، وحتى 8 يونيو 2026.

وأكدت الوزارة، أن هذه الخطوة ستُسهم في تشجيع الزيارات المتبادلة وتعميق روابط الصداقة بين شعبي البلدين الصديقين.

وفي خطوة تشمل معظم دول الخليج، أعلنت الصين منح إعفاء من تأشيرة الدخول لحاملي جوازات السفر العادية من أربع دول خليجية هي: السعودية، وسلطنة عُمان، والكويت، والبحرين، وذلك ابتداءً من 9 يونيو 2025، ولمدة عام.

ويمتد هذا الإعفاء ليشمل جميع دول مجلس التعاون الخليجي، إذ كانت الإمارات وقطر قد حصلتا على إعفاء مماثل منذ عام 2018، ضمن اتفاق متبادل مع بكين.

وسيسمح الإعفاء الجديد لمواطني الدول الأربع بدخول الصين لأغراض السياحة أو الأعمال أو زيارة الأقارب أو الترانزيت، والإقامة لمدة لا تتجاوز 30 يوماً من دون تأشيرة.

ونقلت وكالة "شينخوا" ووسائل إعلام صينية عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة توسيع الإعفاء من التأشيرات التي تتبناها بكين، مؤكدة أن الصين باتت تتمتع الآن بـ"تغطية شاملة للإعفاء من التأشيرة مع جميع دول الخليج".

ودعت ماو مواطني دول الخليج إلى زيارة الصين، مشيرة إلى أن البلاد "ترحب بزيارة مزيد من الأصدقاء من دول الخليج"، في إطار تعزيز التعاون الثنائي وتوسيع التبادل بين الشعوب.