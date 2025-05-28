الحوثيون: على إسرائيل انتظار صيف ساخن ولن تنفعها الملاجئ بعد اليوم

وكالات

قال رئيس المجلس السياسي لأنصار الله مهدي المشاط، الأربعاء، إن جميع الشركات التي لا تزال مستمرة في الوصول إلى مطار اللد المسمى بن جوريون معرضة للخطر.

ودعا المشاط، جميع المسافرين حول العالم لتجنب السفر مع الشركات التي لا زالت مستمرة في رحلاتها لمطار اللد "بن جوريون" كونها ليست آمنة، مضيفا "على الصهاينة انتظار صيف ساخن ولن تكون الملاجئ مكانا آمنا لهم بعد اليوم".

وفي وقت سابق من اليوم، قال زعيم جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن عبد الملك الحوثي، إن العدوان الإسرائيلي على مطار صنعاء يهدف إلى الضغط على موقف الشعب اليمني في نصرة الشعب الفلسطيني.

وأكد الحوثي، أنه مهما كان حجم العدوان الإسرائيلي ومهما تكرر فلن يؤثر إطلاقا على موقف الشعب اليمني في نصرة الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول استعادة الردع من خلال العدوان المتكرر على المنشآت المدنية في اليمن.

وشدد الحوثي، على أن التصعيد في غزة يدفع جماعته إلى الاستمرار والسعي نحو تصعيد عملياتها ضد الاحتلال الإسرائيلي.